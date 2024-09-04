Reuters: Німеччина передасть Україні шість систем IRIS-T

Німеччина дотримується свого плану з постачання 12 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM в Україну, частина з яких уже передана.

Про це із посиланням на слова проінформованого співрозмовника повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Співрозмовник видання уточнив, що він має на увазі попередні зобов'язання Берліна.

Як він розповів, чотири одиниці IRIS-T вже поставлені, ще два комплекси очікуються до кінця року, а решта шість будуть поставлені пізніше.

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Зазначається також, що Німеччина планує придбати ще шість систем IRIS-T SLM для своїх Військово-повітряних сил.

Раніше видання DW повідомляло з посиланням на представника німецького уряду, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні низку озброєнь, включаючи чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму $50 млрд, який погашатимуть коштом відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.