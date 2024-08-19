В уряді Німеччини відреагували на повідомлення ЗМІ про скорочення військової допомоги Україні

Уряд Німеччини заперечує, що він має намір скоротити військову допомогу Україні з міркувань економії чи політичних міркувань напередодні виборів у східних землях.

Про це у понеділок заявив заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер, його цитує Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бюхнера, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів. Таке рішення ухвалили глави держав та урядів G7 у липні.

Разом з тим Бюхнер запевнив, що "ми продовжимо надавати допомогу доти, доки це буде необхідно", при цьому "наша прихильність і рішучість не зміняться".

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Речник уряду назвав "ганебними" спекуляції про те, що уряд хоче надіслати сигнал напередодні земельних виборів у Східній Німеччині про те, що виплати допомоги Україні будуть обмежені.

Він назвав інсинуацією заяви про те, що Україна отримає менше підтримки "через деякі внутрішньополітичні аспекти".

Бюхнер також заперечив повідомлення про те, що постачання певних видів озброєнь в Україну, таких як система протиповітряної оборони IRIS-T, наразі призупинено з фінансових причин.

Речник Міністерства фінансів окремо зазначив, що "ми продовжуємо підтримувати Україну".

Водночас він підтвердив, що план полягає в тому, щоб "забезпечити міжнародне фінансування допомоги Україні з 2025 року". Це передбачає рішення країн G7. "Ми інтенсивно працюємо над цим", – сказав речник. Планується, що доступ до цих коштів буде надано у 2025 році.

Цими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України.

Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні, за повідомленням, більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

У самій Німеччині політики як від опозиційного ХДС, так і від коаліції, зокрема, від партії Олафа Шольца, розкритикували такий підхід до подальшого фінансування допомоги Україні, оскільки вважають, що це може загрожувати безпеці Німеччини.