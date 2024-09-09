Чому Трампу не подобаються санкції проти Росії і чи буде він їх скасовувати

5 вересня, коли господар Кремля спробував показати подобу почуття гумору і заявив про підтримку кандидатки в президенти США Камали Гарріс, Дональд Трамп зробив заяву, яка не отримала належної уваги у ЗМІ.

Кампанія тієї-таки Гарріс опублікувала відео виступу свого конкурента від республіканців з підписом: "Трамп натякає, що зніме санкції з Росії та Ірану, якщо переможе". На момент написання цього тексту ролик набрав понад два мільйони переглядів. У всякому разі, його помітила роспропаганда.

Про що саме говорив Дональд Трамп, як він ставиться до санкцій і чи буде скасовувати – в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Трамп знімає санкції? Чи дійсно кандидат у президенти США планує послаблення обмежень проти РФ. Далі – стислий її виклад.

Про санкції Трамп вирішив поговорити 5 вересня під час заходу Економічного клубу Нью-Йорка – неурядової організації, яка понад століття займається вивченням економічної політики США.

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Якщо коротко, то Трамп у виступі говорив, що сумнівається в ефективності санкцій з однієї конкретної причини: вони підривають статус долара як світової валюти. Експрезидент згадував як приклади неефективного (на його думку) застосування санкцій Іран, Росію та Китай.

Крім того, він вважає, що більшого впливу можна досягти не санкціями, а митними тарифами – хоча й підкреслює, що застосовував їх як засіб запобігання конфліктам і війнам.

Але чи справді Трамп говорив про скасування санкцій проти Росії, як про це заявили в команді Гарріс?

Потрібно дуже креативно витлумачити його слова, аби дійти такого висновку. Щонайменше тому, що про "скасування" санкцій експрезидент говорив аж один раз – у контексті гіпотетичної ситуації, після того як він запроваджує "потужні" обмежувальні заходи.

І все ж речник кампанії Гарріс із питань національної безпеки Морган Фінкельштейн, коментуючи заяву Трампа в Економічному клубі Нью-Йорка, заявив про його наміри "в односторонньому порядку скасувати санкції проти Ірану та Росії".

"Це саме та бездумна зовнішня політика, яку ми тепер очікуємо від Дональда Трампа, який послабить Америку та зробить світ менш безпечним… Якщо Трамп повернеться до влади, то підірве нашу безпеку, відвернеться від наших союзників та призведе до того, що Америка залишиться сама, посилить наших ворогів і знеславить звання верховного головнокомандувача", – вважає він.

І хоча не вдається знайти жодного прикладу, коли б за свій перший термін Дональд Трамп скасував санкції проти Росії чи Ірану, вочевидь, він не любить санкції, бо не вважає їх ефективними.

І волів би боротися з суперниками через торгівлю й митні тарифи (які один з учасників Економічного клубу прямо охрестив "іншим боком санкцій").

Власне, саме тому Трампова заява про "скасування санкцій" й не отримала широкого розголосу в американських ЗМІ. Бо насправді він не сказав нічого достеменно нового.

Навіть якщо припустити, що Дональд Трамп справді захоче якимось чином скасувати санкції, він буде багато в чому обмежений Конгресом. А там – принаймні поки – переважна більшість законодавців обох палат якраз підтримують подальше посилення обмежень проти Росії.

До того ж варто вкотре повернутися до промови Трампа в Економічному клубі Нью-Йорка, де він згадав і про свій "план" завершення війни в Україні.

Він, звісно ж, не вдавався в деталі свого "плану", але показово, що згадав про нього саме в контексті "нелюбові" до санкцій: "Найсумніше у випадку з Росією те, що якби я був президентом, України (війни в Україні. – Ред.) ніколи б не було, тож нам не довелося б говорити про санкції".

Це може хіба вказувати, що Трамп буде готовий використати санкції як інструмент для переговорів із Росією – хоча й незрозуміло, в якій формі, бо навіть у разі теоретичної перемоги він не отримає одразу повноваження скасовувати обмеження проти Росії.

Та й навіть у такому випадку санкційна "інфраструктура", яка протистоїть Росії, охоплює не тільки США, а й їхніх європейських союзників. І саме тільки рішення Трампа її водномить не демонтує.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Трамп знімає санкції? Чи дійсно кандидат у президенти США планує послаблення обмежень проти РФ.