5 сентября, когда хозяин Кремля попытался показать подобие чувства юмора и заявил о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис, Дональд Трамп сделал заявление, которое не получило должного внимания в СМИ.

Кампания той-таки Харрис опубликовала видео выступления своего конкурента от республиканцев с подписью: "Трамп намекает, что снимет санкции с России и Ирана, если победит". На момент написания этого текста ролик набрал более двух миллионов просмотров. Во всяком случае, его заметила роспропаганда.

О чем именно говорил Дональд Трамп, как он относится к санкциям и будет ли отменять – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Трамп снимает санкции? Правда ли, что кандидат в президенты США намерен ослабить ограничения против РФ. Далее – краткое ее изложение.

О санкциях Трамп решил поговорить 5 сентября во время мероприятия Экономического клуба Нью-Йорка – неправительственной организации, которая более века занимается изучением экономической политики США.

Реклама:

Если коротко, то Трамп в выступлении говорил, что сомневается в эффективности санкций по одной конкретной причине: они подрывают статус доллара как мировой валюты. Экс-президент упоминал в качестве примеров неэффективного (по его мнению) применения санкций Иран, Россию и Китай.

Кроме того, он считает, что большего влияния можно достичь не санкциями, а таможенными тарифами – хотя и подчеркивает, что применял их как средство предотвращения конфликтов и войн.

Но действительно ли Трамп говорил об отмене санкций против России, как об этом заявили в команде Харрис?

Нужно очень креативно истолковать его слова, чтобы прийти к такому выводу. Хотя бы потому, что об "отмене" санкций экс-президент говорил только один раз – в контексте гипотетической ситуации, после того как он вводит "мощные" ограничительные меры.

И все же спикер кампании Харрис по вопросам национальной безопасности Морган Финкельштейн, комментируя заявление Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил о его намерениях "в одностороннем порядке отменить санкции против Ирана и России".

"Это именно та бездумная внешняя политика, которую мы теперь ожидаем от Дональда Трампа, который ослабит Америку и сделает мир менее безопасным... Если Трамп вернётся к власти, то подорвёт нашу безопасность, отвернётся от наших союзников и приведёт к тому, что Америка останется одна, усилит наших врагов и опозорит звание верховного главнокомандующего", – считает он.

И хотя не удается найти ни одного примера, когда бы за свой первый срок Дональд Трамп отменил санкции против России или Ирана, очевидно, он не любит санкции, потому что не считает их эффективными.

И предпочел бы бороться с соперниками через торговлю и таможенные тарифы (которые один из участников Экономического клуба прямо окрестил "другой стороной санкций").

Собственно, именно поэтому заявление Трампа об "отмене санкций" и не получило широкой огласки в американских СМИ. Потому что на самом деле он не сказал ничего достоверно нового.

Даже если предположить, что Дональд Трамп действительно захочет каким-то образом отменить санкции, он будет во многом ограничен Конгрессом. А там – по крайней мере пока – подавляющее большинство законодателей обеих палат как раз поддерживают дальнейшее усиление ограничений против России.

К тому же стоит еще раз вернуться к речи Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где он упомянул и о своем "плане" завершения войны в Украине.

Он, конечно же, не вдавался в детали своего "плана", но показательно, что вспомнил о нем именно в контексте "нелюбви" к санкциям: "Самое печальное в случае с Россией то, что если бы я был президентом, Украины (войны в Украине. – Ред.) никогда бы не было, поэтому нам не пришлось бы говорить о санкциях".

Это может разве что указывать, что Трамп будет готов использовать санкции как инструмент для переговоров с Россией – хотя и непонятно, в какой форме, потому что даже в случае теоретической победы он не получит сразу полномочия отменять ограничения против России.

Да и даже в таком случае санкционная "инфраструктура", противостоящая России, охватывает не только США, но и их европейских союзников. И одно только решение Трампа ее в один момент не демонтирует.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Трамп снимает санкции? Правда ли, что кандидат в президенты США намерен ослабить ограничения против РФ.