У Молдові стали недоступні Telegram-канали, пов’язані з проросійською партією Шора

У Молдові перестали бути доступними Telegram-канали олігарха-втікача Ілана Шора та інші, пов’язані з його політсилою і ключовими соратниками – у тому числі офіційно обраної очільниці автономного регіону Гагаузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

10 жовтня користувачі месенджера побачили, що читати ці канали більше неможливо – у разі входу туди з’являється напис "Канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство".

Знімок з екрана, NM

Так сталося з каналом самого Шора, його близької соратниці Марини Таубер, очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще кількох політиків. Також під блокаду потрапив канал "Евразия", що належить пов’язаній з Шором організації, та новинний Телеграм-канал Gagauzinfo.MD.

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NM очікує відовіді на запит від Служби інформації та безпеки.

Формальний лідер партії "Шанс" – перереєстрованої партії "Шор" – Алексєй Лунгу заявив, що напередодні заблокували також його сторінки у Facebook та Instagram, проте незрозуміло, з якими поясненнями це зробила компанія Meta.

Раніше в Агентстві кібербезпеки Молдови нарікали, що не мають ніякого впливу на Telegram і там ігнорують прохання модерувати контент і блокувати канали, які порушують законодавство.

Також 10 жовтня стало відомо про понад сотню обшуків у осіб, пов’язаних з партією "Шор", у рамках розслідування щодо її фінансування.

Нагадаємо, популістську і проросійську партію олігарха Ілана Шора "Шор" минулого року оголосили неконституційною. Після того вона перереєструвалася з назвою "Шанс". Ключові її політики опинилися у санкційних списках ЄС за дестабілізацію Молдови.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких президентка Мая Санду прагне переобратись на другий термін.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

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