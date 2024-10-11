Чи загрожує розвал проросійській коаліції Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зірвався на пресконференції у вівторок після питання журналістів про проблеми всередині коаліції.

Одне з пояснень цього полягає в тому, що партія Фіцо Smer-SD прийшла до влади, критикуючи попередників за постійні чвари всередині коаліції. Минув лише рік від формування нового уряду – і от тепер і коаліцію Фіцо стрясають численні конфлікти.

Але є й ще одна причина. Попри те, що поки конфлікти не спрямовані ані проти самого Фіцо, ані проти його партії, вони послаблюють уряд. І роблять це саме в той момент, коли попереду – непрості випробування.

Про те, що коїться у словацькій коаліції і чи є підстави говорити про її розвал та дострокові вибори, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Проблеми у Фіцо: чому захиталася проросійська коаліція у Словаччині і які наслідки це матиме. Далі – стислий її виклад.

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Вже близько чотирьох місяців у парламенті Словаччини немає спікера. І це результат одного з конфліктів у коаліції.

Його сторонами є, з одного боку, партія "Голос" та її колишній голова, а нині – президент країн Петер Пеллегріні, а з іншого – найменша з учасників коаліції, Словацька національна партія (СНП) та її лідер Андрей Данко.

Восени минулого року, під час перемовин про створення коаліції, сторони домовилися, що посада прем’єра відходить Фіцо, а спікера – Пеллегріні.

Після перемоги на президентських виборах Пеллегріні, хоч і не відразу, але склав мандат.

І це створило дилему: хто має стати новим спікером?

Сам Петер Пеллегріні та його партія наголошують, що минулорічні коаліційні домовленості мають залишатися у силі. А відповідно, новим спікером має стати представник "Голосу" та нинішній віцеспікер Петер Жига.

Данко натомість переконує, що перемога Пеллегріні на президентських виборах потребує перегляду торішніх домовленостей. І на підставі цього заявляє про свої амбіції знову стати спікером.

Показово, що амбіції Данко підтримує і прем’єр Роберт Фіцо. Він вже заявив, що коаліція має на вибір два сценарії – або призначити Данко спікером, або наступні роки парламентом керуватиме Жига, але як виконувач обов’язків спікера.

А це своєю чергою перевело конфлікт між двома коаліційними партіями у пряме протистояння президента та прем’єр-міністра Словаччини.

Пеллегріні, який раніше мав репутацію політика, цілком контрольованого Фіцо, тепер почав діяти всупереч такому іміджу. Протягом останніх днів президент Словаччини вирішив продемонструвати коаліції, що він має достатньо повноважень, щоб змусити рахуватися із собою.

Тим часом Андрей Данко стикається з проблемами всередині його власної парламентської фракції.

До його фракції Словацька національна партія (СНП) входять три депутати, які є членами партії "Національна коаліція/Незалежні кандидати" Рудольфа Гуляка. Він, користуючись нагодою, висуває певні умови і не підтримує претензії Данка на отримання посади спікера.

Та ще й існує припущення, що з коаліції можуть вийти від одного до трьох депутатів від "Голосу" Петра Пеллегріні.

Тож коаліція у словацькому парламенті, яка має 79 мандатів за мінімально необхідної більшості в 76 депутатських голосів, захиталася.

При цьому Роберту Фіцо потрібно провести масштабний проект урізання бюджетних витрат.

"Тепер час братися за дуже болючі зміни, а керованість коаліції суттєво знизилася", – пояснює експерт Словацької асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба.

На його думку, вже не можна виключати її розвалу та оголошення дострокових виборів.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Проблеми у Фіцо: чому захиталася проросійська коаліція у Словаччині і які наслідки це матиме.