Грозит ли развал пророссийской коалиции Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сорвался на пресс-конференции во вторник после вопроса журналистов о проблемах внутри коалиции.

Одно из объяснений этого заключается в том, что партия Фицо Smer-SD пришла к власти, критикуя предшественников за постоянные распри внутри коалиции. Прошел всего год после формирования нового правительства – и вот теперь и коалицию Фицо сотрясают многочисленные конфликты.

Но есть и еще одна причина. Несмотря на то, что пока конфликты не направлены ни против самого Фицо, ни против его партии, они ослабляют правительство. И делают это именно в тот момент, когда впереди – непростые испытания.

О том, что происходит в словацкой коалиции и есть ли основания говорить о ее развале и досрочных выборах, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Проблемы у Фицо: почему зашаталась пророссийская коалиция в Словакии и какие последствия это будет иметь. Далее – краткое ее изложение.

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Уже около четырех месяцев в парламенте Словакии нет спикера. И это результат одного из конфликтов в коалиции.

Его сторонами являются, с одной стороны, партия "Голос" и ее бывший председатель, а ныне – президент страны Петер Пеллегрини, а с другой – наименьшая из участников коалиции, Словацкая национальная партия (СНП) и ее лидер Андрей Данко.

Осенью прошлого года, во время переговоров о создании коалиции, стороны договорились, что должность премьера отходит Фицо, а спикера – Пеллегрини.

После победы на президентских выборах Пеллегрини, хоть и не сразу, но сложил мандат.

И это создало дилемму: кто должен стать новым спикером?

Сам Петер Пеллегрини и его партия отмечают, что прошлогодние коалиционные договоренности должны оставаться в силе. А соответственно, новым спикером должен стать представитель "Голоса" и нынешний вице-спикер Петер Жига.

Данко зато убеждает, что победа Пеллегрини на президентских выборах требует пересмотра прошлогодних договоренностей. И на основании этого заявляет о своих амбициях снова стать спикером.

Показательно, что амбиции Данко поддерживает и премьер Роберт Фицо. Он уже заявил, что коалиция имеет на выбор два сценария – либо назначить Данко спикером, либо следующие годы парламентом будет руководить Жига, но как исполняющий обязанности спикера.

А это в свою очередь перевело конфликт между двумя коалиционными партиями в прямое противостояние президента и премьер-министра Словакии.

Пеллегрини, который ранее имел репутацию политика, полностью контролируемого Фицо, теперь начал действовать вопреки такому имиджу.

Тем временем Андрей Данко сталкивается с проблемами внутри его собственной парламентской фракции.

В его фракцию Словацкая национальная партия (СНП) входят три депутата, которые являются членами партии "Национальная коалиция/ Независимые кандидаты" Рудольфа Гуляка. Он, пользуясь случаем, выдвигает определенные условия и не поддерживает претензии Данко на получение должности спикера.

Да еще и существует предположение, что из коалиции могут выйти от одного до трех депутатов от "Голоса" Петра Пеллегрини.

Так что коалиция в словацком парламенте, которая имеет 79 мандатов при минимально необходимом большинстве в 76 депутатских голосов, зашаталась.

При этом Роберту Фицо нужно провести масштабный проект урезания бюджетных расходов.

"Теперь время браться за очень болезненные изменения, а управляемость коалиции существенно снизилась", – объясняет эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба.

По его мнению, уже нельзя исключать ее развала и объявления досрочных выборов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Проблемы у Фицо: почему зашаталась пророссийская коалиция в Словакии и какие последствия это будет иметь.