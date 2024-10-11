У США ще працюють над можливістю зібрати "Рамштайн"

Адміністрація США продовжує опрацьовувати деталі перенесеного візиту президента Джо Байдена до Німеччини, а також можливість проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на іншу дату.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав або ж чи буде воно проведене на міністерському рівні, речниця Білого дому не повідомила деталей.

Вона лише зазначила, що це питання відкладене.

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Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що наразі нової дати і місця зустрічі "Рамштайну" поки нема.

"Ми працюємо над цим питанням. І, звісно, щойно ми це зробимо, ми повідомимо вам про це", – зазначив речник Пентагону Пат Райдер.

Як відомо, 12 жовтня український президент Володимир Зеленський мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

На засіданні мав головувати президент США Джо Байден, але через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.