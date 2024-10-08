Байден пропустить "Рамштайн" у Німеччині

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини у зв’язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За словами Жан-П’єр, Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи "з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон".

Американський президент залишиться у США, щоб "проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього", а також стежити за поточними заходами з ліквідації наслідків урагану "Гелен" на південному сході країни.

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Передбачалось, що Байден у Німеччині візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 12 жовтня, яка вперше особисто збереться на рівні лідерів.

На ній президент Володимир Зеленський планує представити "план перемоги" державам-союзникам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.