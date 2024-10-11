Розвідка Естонії: Українські удари по складах РФ поглиблять нестачу російських боєприпасів

Удари Збройних сил України по складах з артилерійськими боєприпасами РФ ще більше поглиблять брак російських боєприпасів.

Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Україна продовжує атаки ударними безпілотниками вглиб російської території по складах із боєприпасами, сказав Ківісельг.

ЗСУ завдали удару по центральному ракетно-артилерійському складу в населеному пункті Карачев у Брянській області. За даними з відкритих джерел, там зберігалися боєприпаси з Північної Кореї. Це вже четвертий склад з артилерійськими боєприпасами, який було знищено під час атак безпілотниками.

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Атаки на військові склади РФ, вочевидь, триватимуть, що ще більше посилить брак російських боєприпасів, зазначив Ківісельг.

Він також сказав, що внаслідок високоточного удару ЗСУ 3 жовтня загинуло шість північнокорейських офіцерів, які перебували на російських позиціях у зоні бойових дій.

"У зв'язку з цим у російських соцмережах спалахнули чутки про можливе прибуття північнокорейських підрозділів в Україну. Водночас українські посадовці прокоментували, що північнокорейські військовослужбовці супроводжують постачання боєприпасів. Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти і стежити за використанням боєприпасів", – зазначив полковник.

"Виходячи з цього, можна сказати, що РФ дедалі більше залежить від допомоги Північної Кореї для продовження бойових дій", – додав він.

Наприкінці вересня британська розвідка заявляла, що удари України по об'єктах у російських Тихорецьку і Торопці майже напевно призведуть до мінімум короткострокових перебоїв у постачанні російської армії.

В Естонії раніше заявили, що успішні авіаудари України по знищенню військових складів російської армії повинні почати впливати на лінію фронту вже в жовтні.