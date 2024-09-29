Британська розвідка проаналізувала удари України по Тихорецьку і Торопцю

Нещодавні удари України по об'єктах у російських Тихорецьку і Торопці майже напевно призведуть до мінімум короткострокових перебоїв у постачанні російської армії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 29 вересня, повідомляє "Європейська правда".

В ніч з 20 на 21 вересня 2024 року українські війська завдали ударів по російських складах боєприпасів у Тихорецьку та ще одному об'єкту у Торопці в Тверській області за допомогою безпілотників, нагадує британська розвідка. Це сталося після попереднього успішного удару по іншому складу в Торопці 18 вересня, який майже напевно знищив щонайменше 30 000 тонн боєприпасів у відкритому і бункерному зберіганні.

"Ці удари майже напевно спричинять, щонайменше, короткочасні перебої в постачанні російських артилерійських боєприпасів і боєприпасів для стрілецької зброї,критично важливих ресурсів у війні на виснаження", – зазначають у відомстві і додають, що загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об'єктах є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів за час війни.

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На думку британської розвідки, ці потужні удари, завдані у швидкій послідовності, демонструють, що, незважаючи на те, що Росія розгорнула розгалужену багатошарову систему протиповітряної оборони (включно з винищувачами) навколо України, вона продовжує боротьбу з українськими БПЛА, які використовуються в операціях з завдання глибоких ударів на території Росії.

"Дуже ймовірно, що це призведе до подальшого розосередження в російському логістичному ланцюгу через страх перед додатковими ударами, збільшуючи навантаження на і без того розтягнуту систему", – йдеться в огляді.

В Естонії раніше заявили, що успішні авіаудари України по знищенню військових складів російської армії повинні почати впливати на лінію фронту вже в жовтні.

У британській розвідці раніше вже констатували, що ураження велетенського російського складу боєприпасів у Торопці позначиться на операціях російських сил, зокрема в Курській області.