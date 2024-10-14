Журналісти проникли у мережу агентів Кремля у Молдові, розслідування показали у телеефірі

На основних телеканалах Молдови показали журналістське розслідування про те, як популістська і проросійська партія "Шор" підкуповує громадян за гроші з Москви.

Про це повідомив портал Ziarul de Gardă, журналісти якого раніше опублікували відповідне розслідування.

Трансляція розслідування відбулася ввечері у неділю на державному телеканалі "Молдова-1", а також інших провідних каналах – TV8, Jurnal TV, ONE TV, Star TV.

Журналісти молдовського видання інфільтрувалися у "мережу Ілана Шора" – очільника популістської проросійської партії, та показали, як там вербують громадян і працюють в інтересах Росії.

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За їхніми висновками, основними завданнями партії зараз є змінити європейський курс країни, скомпрометувати референдум щодо вступу у ЄС та забезпечити голосами кандидата-опонента нинішньої президентки Маї Санду, якого підтримає Шор (його ще не назвали).

Журналістка порталу, діючи під вигаданим ім’ям, інфільтрувалася в мережу і три місяці брала участь в організованих партією акціях протесту, передвиборчих зустрічах та виконувала їхні агітаційні завдання, таким чином дізнаючись, як це працює.

Наприклад, виявилося, що на один з липневих протестів людей звозили орендованими партією автомобілями – замість автобусів, які могли б помітити і не пропустити. На мітингах плакати з гаслами роздавали куратори, за потреби вони також розставляли людей для потрібних фото і відео.

У серпні розслідувачку зареєстрували у чат-боті Telegram як активістку, після чого їй доручили вербувати нових прихильників – з "бонусами" за кожну приведену людину і можливістю "кар’єрного зростання" у цій мережі.

Завербованим людям обіцяли "від тисячі леїв" заробітку на місяць. Також з’ясувалося, що донедавна вони отримували гроші "нормально, а не на телефон" – тобто готівкою, тоді як тепер для цього їм відкривають картки.

Так інфільтрована журналістка стала власницею рахунку в російському "Промсвязьбанку" на основі підробленого документа з її "ім’ям-легендою", який зробили у редакції, та у вересні й жовтні отримала по 15 тисяч рублів зарплатні за виконані завдання. У процесі їй неодноразово телефонували з Москви.

Розслідування також з’ясувало, що мережа Шора продовжила роботу і після того, коли поліція і прокуратура Молдови оголосили про ліквідацію мережі підкупу виборців.

Нагадаємо, вже наступної неділі – 20 жовтня – у Молдові одночасно пройдуть президентські вибори та голосування на референдумі щодо вступу у ЄС.

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