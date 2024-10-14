Журналисты проникли в сеть агентов Кремля в Молдове, расследование показали в телеэфире

На основных телеканалах Молдовы показали журналистское расследование о том, как популистская и пророссийская партия "Шор" подкупает граждан за деньги из Москвы.

Об этом сообщил портал Ziarul de Gardă, журналисты которого ранее опубликовали соответствующее расследование.

Трансляция расследования состоялась вечером в воскресенье на государственном телеканале "Молдова-1", а также других ведущих каналах – TV8, Jurnal TV, ONE TV, Star TV.

Журналисты молдавского издания инфильтрировались в "сеть Илана Шора" – главы популистской пророссийской партии, и показали, как там вербуют граждан и работают в интересах России.

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По их выводам, основными задачами партии сейчас является изменить европейский курс страны, скомпрометировать референдум о вступлении в ЕС и обеспечить голосами кандидата-оппонента президента Майи Санду, которого поддержит Шор (его еще не назвали).

Журналистка портала, действуя под вымышленным именем, инфильтрировалась в сеть и три месяца участвовала в организованных партией акциях протеста, предвыборных встречах и выполняла их агитационные задачи, таким образом узнавая, как это работает.

Например, оказалось, что на один из июльских протестов людей свозили арендованными партией автомобилями – вместо автобусов, которые могли бы заметить и не пропустить. На митингах плакаты с лозунгами раздавали кураторы, при необходимости они также расставляли людей для нужных фото и видео.

В августе расследовательницу зарегистрировали в чат-боте Telegram как активистку, после чего ей поручили вербовать новых сторонников – с "бонусами" за каждого приведенного человека и возможностью "карьерного роста" в этой сети.

Завербованным людям обещали "от тысячи леев" заработка в месяц. Также выяснилось, что до недавнего времени они получали деньги "нормально, а не на телефон" – то есть наличными, тогда как теперь для этого им открывают карточки.

Так инфильтрированная журналистка стала обладательницей счета в российском "Промсвязьбанке" на основе поддельного документа с ее "именем-легендой", который сделали в редакции, и в сентябре и октябре получила по 15 тысяч рублей зарплаты за выполненные задания. В процессе ей много раз звонили из Москвы.

Расследование также выяснило, что сеть Шора продолжила работу и после того, когда полиция и прокуратура Молдовы объявили о ликвидации сети подкупа избирателей.

Напомним, уже в следующее воскресенье – 20 октября – в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.

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