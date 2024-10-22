США анонсували нові "потужні санкції", спрямовані проти Росії

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що наступного тижня її відомство оголосить "нові потужні санкції", спрямовані на треті країни, які допомагають Росії здійснювати її агресію проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Єллен заявила на пресконференції у вівторок, 22 жовтня.

За словами глави американського Мінфіну, майбутні санкції будуть спрямовані "проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".

Інших подробиць майбутніх заходів проти Росії вона не навела.

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З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року США запровадили низку заходів, спрямованих проти джерел доходів та промислового комплексу Росії.

США в останні місяці зробили наголос на закритті лазівок, які дозволяють Москві обходити вже чинні обмеження.

Нещодавно двопартійна коаліція в Конгресі США зажадала від адміністрації Байдена посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі.