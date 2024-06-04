Мінфін США закликає бізнес ретельніше дотримуватись санкцій проти Росії

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив, що американський бізнес повинен ретельніше стежити за дотриманням санкцій проти Росії, аби не допустити потрапляння в державу-агресорку підсанкційних товарів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю CNBC.

За словами Адейемо, американські виробники мікроелектроніки, верстатів тощо мають "активізувати зусилля з дотримання санкцій", так само як і їхні підрядники.

"Ми знаємо, що Кремль попросив свої спецслужби знайти способи обійти наші санкції", – підкреслив він.

Реклама:

По-друге, зазначив заступник голови Мінфіну США, фінансовим установам "слід звернути увагу на малі та середні банки в країнах, що викликають у нас занепокоєння, оскільки ми знаємо, що Кремль більше не використовує великі банки".

Адейемо окремо наголосив на ролі Китаю в підтримці Росії, зазначивши, що переважна більшість товарів подвійного призначення, таких як верстати або деталі двигунів, які потрапляють до російського військового комплексу, надходять з КНР.

"Ми сказали китайцям: ви можете підтримувати міцні економічні відносини з росіянами, але продаж цих товарів ви повинні припинити. І якщо вони це зроблять, і якщо китайці скажуть, що припинять це робити, Росія не зможе виробляти зброю, яку вони хочуть для війни, яку вони ведуть в Україні", – підсумував він.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року США запровадили санкційний механізм проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Це суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.