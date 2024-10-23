Участь північнокорейських військ у війні в Україні: Німеччина викликала дипломата КНДР
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну РФ проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву німецького МЗС.
Як зазначили у відомстві, підтримка Росії з боку КНДР "безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку".
"Якщо повідомлення про північнокорейських солдатів в Україні відповідають дійсності, і якщо Північна Корея зараз підтримує військами російську загарбницьку війну в Україні, це було б серйозним порушенням міжнародного права", – йдеться в повідомленні МЗС Німеччини.
Там підкреслили, що у зв’язку з цим до німецького МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах КНДР.
Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив про наявність доказів того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо.
У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.