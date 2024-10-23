Що допомогло Трампу здійснити ривок у виборчій гонці і чи зможе Гарріс надолужити згаяне

Уже через два тижні ми можемо дізнатися імʼя нового президента США.

У світі завжди пильно стежать за виборчою кампанією у Сполучених Штатах. А нині, в часи глобальних криз, особливо важливо знати, хто ж очолить неформального лідера західного світу: "спадкоємиця" нинішньої адміністрації Камала Гарріс чи непередбачуваний Дональд Трамп.

Про повороти у передвиборчій кампанії і факторах, що можуть визначити долю виборів, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Вирішальні дні виборів у США: як Трамп надолужує відрив та що може визначити нового президента. Далі – стислий її виклад.

Останні тижні лише додали інтриги у виборчі перегони – ситуація залишається максимально невизначеною.

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У всіх найбільш мейнстримних та авторитетних опитуваннях – як загальнонаціональних, так і на рівні окремих штатів – розрив між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом перебуває в межах статистичної похибки.

Але тенденція опитувань показова: демократка поступово втрачає переконливу перевагу над експрезидентом США, а той починає надолужувати розгублений рейтинг.

Що стало причиною ривка Трампа?

По-перше, після початкового шоку республіканці знайшли більш-менш конкретні меседжі для атаки на опонентку з Демократичної партії.

Вони пов'язують Гарріс, яка вже три з половиною роки працює в Білому домі, з проблемами економіки та міграції, які залишаються в топі занепокоєнь американського електорату. Хоча, віцепрезиденти США не мають таких повноважень для здійснення політики, як президенти.

Іншою ефективною лінією атаки республіканців на Гарріс стало зображення її як надто "лівацької". Можливо, прізвиська штибу "таваріщ Камала" чи "марксистка" і не такі дієві, та от рекламні ролики, де їй пригадують обіцянку (ще під час кампанії 2020 року) фінансувати з бюджету операції з гендерного переходу для мігрантів, свій вплив мали.

По-друге, Камала Гарріс втрачає підтримку серед кількох ключових для демократів груп виборців – насамперед це темношкірі та виборці латиноамериканського походження.

Чому так? Цих виборців, як і решту населення США, турбують насамперед економіка та міграція, і вони готові заплющити очі на неприйнятність Трампа як політика, якщо той зможе забезпечити їм економічний добробут.

І, зрештою, третій чинник: хай що там каже Трамп чи хай як він поводиться, він краще привертає увагу ЗМІ та вміє імпровізувати.

А погана реклама – теж реклама.

Звісно ж, за менш як два тижні до виборів президента США рейтинги Трампа і Гарріс ще можуть суттєво змінитись. Зіграти свою роль у цьому можуть щонайменше три чинники.

По-перше, покращення економічної ситуації. Хай як Трамп упевнено лідирує серед виборців у питаннях економіки, Гарріс змогла незначно скоротити відрив від нього після більш оптимістичних даних із ринку праці США та зменшення інфляційного тиску.

По-друге, це питання абортів, де Демократична партія має помітну перевагу над республіканцями – і це дало про себе знати й під час проміжних виборів 2022 року, коли демократам вдалося утримати перевагу в Сенаті та "збити" низку підтриманих Трампом кандидатів у штатах.

І по-третє, це ескалація на Близькому Сході, яка наразі переважно грає на руку експрезиденту США. Очевидно, що черговий виток ескалації тільки посилить цей тренд.

Не варто забувати й про менш впливові чинники, які, однак, ще можуть зіграти свою роль.

Хтозна, який "чорний лебідь" захоче пролетіти над американськими виборами.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Вирішальні дні виборів у США: як Трамп надолужує відрив та що може визначити нового президента.