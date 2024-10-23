Что помогло Трампу совершить рывок в избирательной гонке и сможет ли Харрис наверстать упущенное

Уже через две недели мы можем узнать имя нового президента США.

В мире всегда пристально следят за избирательной кампанией в Соединенных Штатах. А сейчас, во времена глобальных кризисов, особенно важно знать, кто же возглавит неформального лидера западного мира: "наследница" нынешней администрации Камала Харрис или непредсказуемый Дональд Трамп.

О поворотах в предвыборной кампании и факторах, которые могут определить судьбу выборов, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Решающие дни выборов в США: как Трамп наверстывает отрыв и что может определить нового президента. Далее – краткое ее изложение.

Последние недели только добавили интриги в избирательную гонку – ситуация остается максимально неопределенной.

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Во всех наиболее мейнстримных и авторитетных опросах – как общенациональных, так и на уровне отдельных штатов – разрыв между Камалой Харрис и Дональдом Трампом находится в пределах статистической погрешности.

Но тенденция опросов показательна: демократка постепенно теряет убедительное преимущество над экс-президентом США, а тот начинает наверстывать растерянный рейтинг.

Что стало причиной рывка Трампа?

Во-первых, после первоначального шока республиканцы нашли более-менее конкретные месседжи для атаки на оппонентку из Демократической партии.

Они связывают Харрис, которая уже три с половиной года работает в Белом доме, с проблемами экономики и миграции, которые остаются в топе беспокойств американского электората. Хотя, вице-президенты США не имеют таких полномочий для осуществления политики, как президенты.

Другой эффективной линией атаки республиканцев на Харрис стало изображение ее как слишком "левацкой". Возможно, прозвища типа "таварищ Камала" или "марксистка" и не такие действенные, но вот рекламные ролики, где ей вспоминают обещание (еще во время кампании 2020 года) финансировать из бюджета операции по гендерному переходу для мигрантов, свое влияние имели.

Во-вторых, Камала Харрис теряет поддержку среди нескольких ключевых для демократов групп избирателей – прежде всего это темнокожие и избиратели латиноамериканского происхождения.

Этих избирателей, как и остальное население США, беспокоят прежде всего экономика и миграция, и они готовы закрыть глаза на неприемлемость Трампа как политика, если тот сможет обеспечить им экономическое благополучие.

И, наконец, третий фактор: что бы там ни говорил Трамп или как бы он ни вел себя, он лучше привлекает внимание СМИ и умеет импровизировать.

А плохая реклама – тоже реклама.

Конечно же, за менее чем две недели до выборов президента США рейтинги Трампа и Харрис еще могут существенно измениться. Сыграть свою роль в этом могут как минимум три фактора.

Во-первых, улучшение экономической ситуации. Пусть Трамп уверенно лидирует среди избирателей в вопросах экономики, Харрис смогла незначительно сократить отрыв от него после более оптимистичных данных с рынка труда США и уменьшения инфляционного давления.

Во-вторых, это вопрос абортов, где Демократическая партия имеет заметное преимущество над республиканцами – и это дало о себе знать и во время промежуточных выборов 2022 года, когда демократам удалось удержать преимущество в Сенате и "сбить" ряд поддержанных Трампом кандидатов в штатах.

И в-третьих, это эскалация на Ближнем Востоке, которая сейчас преимущественно играет на руку экс-президенту США. Очевидно, что очередной виток эскалации только усилит этот тренд.

Не стоит забывать и о менее влиятельных факторах, которые, однако, еще могут сыграть свою роль.

Кто знает, какой "черный лебедь" захочет пролететь над американскими выборами.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Решающие дни выборов в США: как Трамп наверстывает отрыв и что может определить нового президента.