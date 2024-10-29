Україна та ЄС домовились збільшити імпорт електроенергії взимку

Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку з поточних 1,7 до 2,1 ГВт.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, а також Єврокомісія, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Єврокомісії, оператори передавальних систем (TSO) континентальної Європи підтвердили, що експортні потужності електроенергії в Україну і Молдову із сусідніх країн ЄС можуть бути збільшені на зимовий період.

Ґрунтуючись на спільній оцінці стану енергосистеми, Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) оголосила, що ліміт експорту може бути збільшено з 1700 мегават (МВт) до 2100 МВт з 1 грудня.

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Своєю чергою Галущенко зазначив, що це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт... Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", – зазначив міністр.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

Як відомо, 19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.

Тим часом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.