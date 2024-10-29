Украина и ЕС договорились увеличить импорт электроэнергии зимой

Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой с текущих 1,7 до 2,1 ГВт.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, а также Еврокомиссия пишет "Европейская правда".

Как отметили в Еврокомиссии, операторы передающих систем (TSO) континентальной Европы подтвердили, что экспортные мощности электроэнергии в Украину и Молдову из соседних стран ЕС могут быть увеличены на зимний период.

Основываясь на совместной оценке состояния энергосистемы, Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) объявила, что лимит экспорта может быть увеличен с 1700 мегаватт (МВт) до 2100 МВт с 1 декабря.

Реклама:

В свою очередь Галущенко отметил, что это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры.

"С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт... Благодарен европейским партнерам, в частности еврокомиссару Кадри Симсон за последовательную позицию и действенные шаги для поддержки нашей энергосистемы накануне зимы", – отметил министр.

Также Украина дополнительно будет иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

Как известно, 19 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.

Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что для поддержки разбитой обстрелами украинской энергосистемы этой зимой ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.

По ее оценкам, Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.