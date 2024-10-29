ЗМІ: Зеленський у рамках "плану перемоги" просив у США "Томагавки"

Американські журналісти довідались, що у рамках непублічних деталей "плану перемоги" президент України Володимир Зеленський нібито просив Вашингтон про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk ("Томагавк").

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За словами неназваного високопосадовця США, Зеленський нібито попросив "Томагавки" як складову неядерного пакету стримування – одного з пунктів запропонованого ним "плану перемоги".

"Томагавки" можуть вражати цілі на відстані понад 1500 кілометрів – у сім разів далі, аніж ATACMS, які Україна врешті отримала в обмежених кількостях.

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Співрозмовник прокоментував таке прохання Києва як "абсолютно нереалістичне".

Список "далекобійних" цілей у Росії, які Україна раніше передала США у спробі переконати дати дозвіл на застосування американських ракет по території РФ, нібито суттєво перевищує кількість ракет, які "США чи якийсь інший союзник" могли би дати Україні, не ставлячи під загрозу власні потреби на випадок загострення на Близькому Сході чи в Азії.

З посиланням на чотирьох співрозмовників видання також згадує, що Зеленський після зустрічі з Байденом у вересні був "приголомшений" відмовою зняти далекобійні обмеження.

Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що позиція Білого дому щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ не змінилась, проте переговори тривають.

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що вважатиме такий дозвіл з боку західних союзників України прямою участю країн НАТО у війні, та що Росія працює над різними способами реагування.