Правитель Росії Владімір Путін заявив у неділю, що Міністерство оборони Росії працює над різними способами реагування, якщо Сполучені Штати та їхні західні союзники санкціонують далекобійні удари України вглиб російської території західною зброєю.

Про це Путін сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну, повідомляє "Європейська правда".

Путін у вересні заявив, що схвалення Заходом такого кроку означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні, оскільки для далекобійних ударів має бути залучена інфраструктура Альянсу.

Путін сказав Зарубіну, що ще занадто рано говорити, як саме Росія відреагує на такий крок. Але, з його слів, Москва "повинна буде" відповісти.

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"Звичайно, ми повинні будемо на це відповідним чином реагувати. Як реагувати, коли, де конкретно – про це поки рано говорити. Зрозуміло, що наше військове відомство над цим працює і буде пропонувати різні варіанти відповідей", – сказав Путін.

Він заявив, що тільки офіцери НАТО зможуть вести вогонь з такої зброї, і що їм потрібно буде використовувати дані західних супутників для націлювання. Тому питання насправді полягає в тому, "чи дозволять вони собі завдати удару вглиб території Росії чи ні".

Лише за кілька тижнів до президентських виборів у США Путін змінив російську ядерну доктрину, аби залякати Захід у відповідь на обговорення дозволу щодо далекобійних ударів по РФ.

У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Путін лише повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років.