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Студенти у Тбілісі влаштували протест проти підсумків парламентських виборів

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Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 08:06 — Ірина Кутєлєва

В грузинській столиці Тбілісі напередодні увечері влаштували акцію протесту проти підсумків парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Студенти пройшли ходою до будівлі грузинського парламенту. Учасники акції прийшли з прапорами Грузії та ЄС.

 
Sova
 
Sova

Студенти тримали в руках плакати з меседжами, які підкреслюють, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію, європейський шлях, а не повернення в радянське минуле.

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"Ми хочемо жити в європейській цивілізації. Ми будемо боротися доти, доки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!", – заявили організатори.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери розпочали протести.

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

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