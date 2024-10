Грузинська опозиція озвучила вимоги після початку масових протестів

Грузинські опозиційні партії, які не визнають результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, вимагають проведення повторних виборів.

Про це повідомило "Ехо Кавказа", передає "Європейська правда".

Опозиційні партії Грузії вимагають проведення повторних виборів. Як заявив один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе – їх має організувати "міжнародна адміністрація".

Опозиціонер ознайомив громадян із рішеннями опонентів влади:

"Перше: і ви, і ми вважаємо ці вибори нелегітимними. Друге: ми не збираємося входити в цей парламент, відмовляємося від усіх мандатів і анулюємо списки. Третє: ми будемо битися доти, доки не переможемо, і ми обіцяємо, що переможемо", – акцентував він.

Четвертим пунктом він назвав "дуже конкретну вимогу", а саме: "провести вибори заново, але провести їх має міжнародна виборча адміністрація".

With Russians already militarily occupying 20% of the country since 2008, for many Georgians, Russia's attempt to seize control of the Georgian government through this weekend's rigged election has crossed a line.



Scenes from central Tbilisi now. pic.twitter.com/4immlBCPev