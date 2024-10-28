Грузинська опозиція озвучила вимоги після початку масових протестів

Грузинські опозиційні партії, які не визнають результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, вимагають проведення повторних виборів.

Про це повідомило "Ехо Кавказа", передає "Європейська правда".

Опозиційні партії Грузії вимагають проведення повторних виборів. Як заявив один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе – їх має організувати "міжнародна адміністрація".

Опозиціонер ознайомив громадян із рішеннями опонентів влади:

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"Перше: і ви, і ми вважаємо ці вибори нелегітимними. Друге: ми не збираємося входити в цей парламент, відмовляємося від усіх мандатів і анулюємо списки. Третє: ми будемо битися доти, доки не переможемо, і ми обіцяємо, що переможемо", – акцентував він.

Четвертим пунктом він назвав "дуже конкретну вимогу", а саме: "провести вибори заново, але провести їх має міжнародна виборча адміністрація".

Фото: "Ехо Кавказа"

With Russians already militarily occupying 20% of the country since 2008, for many Georgians, Russia's attempt to seize control of the Georgian government through this weekend's rigged election has crossed a line.



Scenes from central Tbilisi now. pic.twitter.com/4immlBCPev – KyivPost (@KyivPost) October 28, 2024

Вашадзе заявив, що опозиція не має наміру вести будь-які переговори з "Грузинською мрією".

"Єдині переговори й угоди мають стосуватися повторного проведення виборів", – додав він.

The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti– government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR – Davide Maria De Luca (@DM_Deluca) October 28, 2024

Нагадаємо, зараз в центрі Тбілісі проходить протест. На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

Перед початком мітингу протестувальники освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана, що прибув до Тбілісі для зустрічі з владою.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести