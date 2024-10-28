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Грузинська опозиція озвучила вимоги після початку масових протестів

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Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 19:09 — Уляна Кричковська

Грузинські опозиційні партії, які не визнають результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, вимагають проведення повторних виборів. 

Про це повідомило "Ехо Кавказа", передає "Європейська правда".

Опозиційні партії Грузії вимагають проведення повторних виборів. Як заявив один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе – їх має організувати "міжнародна адміністрація".

Опозиціонер ознайомив громадян із рішеннями опонентів влади:

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"Перше: і ви, і ми вважаємо ці вибори нелегітимними. Друге: ми не збираємося входити в цей парламент, відмовляємося від усіх мандатів і анулюємо списки. Третє: ми будемо битися доти, доки не переможемо, і ми обіцяємо, що переможемо", – акцентував він.

Четвертим пунктом він назвав "дуже конкретну вимогу", а саме: "провести вибори заново, але провести їх має міжнародна виборча адміністрація".

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Фото: "Ехо Кавказа"

Вашадзе заявив, що опозиція не має наміру вести будь-які переговори з "Грузинською мрією".

"Єдині переговори й угоди мають стосуватися повторного проведення виборів", – додав він.

Нагадаємо, зараз в центрі Тбілісі проходить протест. На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

Перед початком мітингу протестувальники освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана, що прибув до Тбілісі для зустрічі з владою.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

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