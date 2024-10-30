Президент Литви: Росія активізувала свої гібридні атаки

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія активізувала свої гібридні атаки по сусідству з ЄС, про що свідчать нещодавні вибори в Грузії та референдум у Молдові.

Про це він написав у себе в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Науседа підкреслив, що Росія не хоче, щоб Грузія і Молдова самі визначали своє майбутнє, і "робить усе можливе, щоб зірвати демократичні процеси".

"Росія посилює свої гібридні операції по сусідству з ЄС. Нещодавні парламентські вибори в Грузії і референдум в Молдові є свідченням цього втручання", – написав він.

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Президент Литви також вважає, що для Європейського Союзу вкрай важливо "не залишити народ Грузії і Молдови".

"Ми не можемо дозволити, щоб їхня європейська мрія зникла... Литва твердо стоїть з народами Грузії і Молдови в їхньому прагненні приєднатися до ЄС", – резюмував він.

За інформацією Bloomberg, російські розвідувальні структури протягом років здійснювали збір внутрішньої інформації про грузинський уряд і великі компанії країни завдяки масштабній кампанії кібершпигунства.

Також нещодавно національний координатор з боротьби з тероризмом і безпеки Нідерландів (NCTV) Пітер-Яп Алберсберг заявив, що Росія та Китай посилюють кібератаки на державу та її союзників.