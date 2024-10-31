Сійярто заявив, що президентка Єврокомісії "втягла Європу у програшну війну"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто опублікував чергову хвилю критики на адресу ЄС, заявивши, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед іншого, "втягла Європу у програшну війну".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Facebook.

Сійярто заявив, що попередні 5 років керівництва Єврокомісією фон дер Ляєн буцімто завели ЄС у скрутне становище і зробили його "менш безпечним, менш конкурентним і менш політично вагомим", аніж перед початком її повноважень у 2019 році.

"Президентка Єврокомісії несе явну відповідальність за втягнення Європи у програшну війну, за зменшення ролі ЄС у світовій економіці і глобальній політиці", – нарікає очільник МЗС Угорщини.

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Після того він перейшов до критики запроваджених ЄС мит на китайські електромобілі та назвав це "ударом по європейській економіці" та "ігноруванням думки країн-членів і найбільших компаній індустрії".

Також Сійярто, поїхавши на конференцію у Мінську, заговорив російською.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан днями заявив, що уряд Грузії не дозволив країні перетворитися на "другу Україну" – підтримавши риторику керівної партії "Грузинська мрія" про те, що їхні політичні опоненти і Захід, мовляв, хочуть "втягнути Грузію у війну".