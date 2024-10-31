Сийярто заявил, что президент Еврокомиссии "втянула Европу в проигрышную войну"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал очередную волну критики в адрес ЕС, заявив, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен среди прочего "втянула Европу в проигрышную войну".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Facebook.

Сийярто заявил, что предыдущие 5 лет руководства Еврокомиссией фон дер Ляйен якобы завели ЕС в затруднительное положение и сделали его "менее безопасным, менее конкурентным и менее политически весомым", чем перед началом ее полномочий в 2019 году.

"Президент Еврокомиссии несет явную ответственность за втягивание Европы в проигрышную войну, за уменьшение роли ЕС в мировой экономике и глобальной политике", – сетует глава МИД Венгрии.

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После этого он перешел к критике введенных ЕС пошлин на китайские электромобили и назвал это "ударом по европейской экономике" и "игнорированием мнения стран-членов и крупнейших компаний индустрии".

Также Сийярто, поехав на конференцию в Минске, заговорил на русском.

Премьер Венгрии Виктор Орбан на днях заявил, что правительство Грузии не позволило стране превратиться во "вторую Украину" – поддержав риторику правящей партии "Грузинская мечта" о том, что их политические оппоненты и Запад, мол, хотят "втянуть Грузию в войну".