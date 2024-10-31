Фінляндія фіксує глушіння супутникової навігації в Балтійському морі

Берегова охорона Фінляндії заявила, що з квітня фіксує постійні перешкоди для сигналів супутникової навігації в Балтійському морі, а протягом останніх тижнів спостерігала, як танкери підробляли дані про своє місцеперебування, щоб приховати візити до Росії.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Берегова охорона заявила, що перешкоди сигналів супутникової навігації, які вона все частіше фіксує з квітня у Фінській затоці, призводять до того, що кораблі губляться в морі або збиваються з курсу.

Як передали журналісти, фінська влада була змушена попереджати судна, щоб вони не наближалися до островів або мілководдя.

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Берегова охорона також зазначила, що перешкоди призвели до збоїв у роботі автоматичних ідентифікаційних систем суден, які забезпечують електронну навігацію.

"Протягом останніх тижнів ми також спостерігали, що пристрої АІС (автоматичної ідентифікаційної системи. – Ред.) навмисно вимикалися, і таким чином інформація про місцеперебування судна підроблялася в онлайн-системах", – повідомив агентству командир берегової охорони Фінської затоки Пекка Ніттіла.

Агентство акцентувало, що Росія раніше заперечувала втручання в роботу комунікаційних і супутникових мереж.

За словами Ніттіла, підробка – це нове явище, яке берегова охорона виявила вже близько десяти разів, коли різні танкери відвідували російські порти навколо Санкт-Петербурга.

"За нашою оцінкою, це пов'язано з ухиленням від санкцій або їхніх наслідків", – зазначив він.

Командир берегової охорони зауважив, що коли країна, яка купує російську нафту й не хоче бачити, що нафта була придбана в Росії, "продавець або судно може використовувати підробку, щоб створити враження, що воно не відвідувало Росію".

Берегова охорона вважає, що Росія глушить сигнали, щоб захистити свої нафтові порти, розташовані у східній частині Фінської затоки, від українських авіаударів або безпілотників.

За словами Ніттіла, фінська влада стежить за зростаючою армадою російських застарілих танкерів, які часто називають "тіньовим флотом", побоюючись, що їхній поганий стан може призвести до розливу нафти, який зруйнує крихку екосистему Балтійського моря.

Він також додав, що відсутність навігаційних сигналів і неідентифіковані нафтові танкери, що плавають мілководними і відносно вузькими маршрутами Балтійського моря, становлять загрозу морській безпеці і навколишньому середовищу.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

У липні більше ніж 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.

17 жовтня повідомляли, що спільне розслідування видання Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" РФ залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.