ЗМІ: У Берліні чекають від візиту Байдена "сильного сигналу" щодо допомоги Україні

У німецькому уряді очікують від візиту президента США Джо Байдена до Німеччини сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv з посиланням на джерела в урядових колах.

Німецький уряд очікує "суттєвого робочого візиту", кажуть джерела, коментуючи майбутній візит Байдена у п’ятницю і суботу.

Запланована на суботу зустріч контактної групи з підтримки України з Байденом на американській базі в Рамштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц надішле "потужний сигнал" щодо подальшої військової підтримки країни, яка зазнала нападу з боку Росії, кажуть в уряді.

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Перед "Рамштайном" Джо Байден планує провести чотиристоронню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як повідомили в урядових колах Берліна, переговори будуть зосереджені на близькосхідному конфлікті та війні в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський планує представити свій "план перемоги" лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".