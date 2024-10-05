Зеленський збирається представити свій "план перемоги" на "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський планує представити свій "план перемоги" лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що Україна готується до 25-ї зустрічі в Рамштайні 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів.

"Ми представимо "план перемоги" – чіткі, конкретні кроки до справедливого завершення війни. Рішучість наших партнерів та посилення України – це те, що може зупинити російську агресію", – підкреслив Зеленський.

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Він також подякував "всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ".

У суботу, 12 жовтня, на американській військово-повітряній базі в Рамштайні відбудеться засідання Контактної групи щодо України. Головуватиме на засіданні президент США Джо Байден.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український "план перемоги" не має всеосяжної стратегії.

А агентство Bloomberg писало, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення "плану перемоги.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до "плану перемоги".