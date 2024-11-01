Глава російського Міністерства закордонних справ Сергєй Лавров висловив жаль через те, що Туреччина продовжує допомагати Україні постачанням військової техніки.

Таке він розповів в інтерв’ю турецькій газеті Hurriyet, яке виклало на своєму сайті МЗС Росії, передає "Європейська правда".

Лавров висловив подяку зусиллям Туреччини "щодо сприяння врегулюванню української кризи", згадавши зокрема так звані "мирні домовленості" у Стамбулі в березні 2022 року (які, певна річ, "поховали англосакси").

"На жаль, Анкара продовжує співпрацю з київським режимом у військово-технічній сфері. Турецьку зброю використовують ЗСУ для вбивства російських військових і мирних громадян", – принагідно додав очільник російської дипломатії.

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За його словами, це "не може не викликати подиву" на тлі заяв керівництва Туреччини про готовність посередництва між Україною та РФ.

Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила воєнні дії та надала Києву військову й гуманітарну допомогу.

Водночас Анкара не припинила економічної співпраці з Москвою і не приєдналась до міжнародних санкцій проти неї, хоча й під тиском США поступово закриває лазівки для обходу обмежень у себе.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав відносини своєї держави з Росією багатовимірними й зазначив, що вони будуть розширюватись і надалі.

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