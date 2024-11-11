Шольц хоче "незабаром" поговорити з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свою заяву про бажання провести розмову з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", слова німецького канцлера наводить Tagesschau.

За словами Шольца, він вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час".

"Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці", – додав він.

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Діалог з Путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими, зазначив очільник німецького уряду.

Крім того, ситуація також має бути обговорена з Україною, сказав Шольц.

На запитання, коли настане час для переговорів з Путіним, канцлер відповів: "Незабаром".

Минулого місяця Шольц говорив про готовність провести переговори з лідером Росії Владіміром Путіним про справедливий мир в Україні.

У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.

Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.