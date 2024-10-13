Кремль каже, що Путін готовий до розмови з Шольцом, але пропозицій поговорити не було

У Кремлі заявили, що російський правитель Владімір Путін готовий розмовляти з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це у коментарі російському Інтерфаксу сказав речник Путіна Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Кремля, Путін "залишається відкритим для контактів".

Пєсков також розповів, що Кремль не отримував пропозицій від Берліна щодо телефонної розмови.

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"Ні. Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів", – сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що Путін не готовий до розмови з Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни в Україні.

За повідомленням видання Die Zeit, німецький канцлер розглядав можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.

Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.