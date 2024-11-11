У Rheinmetall розповіли про надання Україні супутникових знімків від SAR ICEYE

Німецька збройова компанія Rheinmetall і супутникова компанія SAR ICEYE, які у вересні об’єднали зусилля задля допомоги Україні, звітують про перші успіхи такої співпраці.

Про це повідомляється на сайті Rheinmetall, передає "Європейська правда".

Як зазначили у компанії, аби задовольнити потребу України у можливостях отримання супутникових зображень SAR, Rheinmetall та Україна підписали контракт за підтримки уряду Німеччини.

"Угода розширює дані SAR та іншу підтримку, яку Україна отримувала від ICEYE під час війни", – йдеться у пресрелізі.

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Компанія зазначила, що з початку жовтня Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR (радар із синтетичною апертурою) ICEYE в рамках співпраці Rheinmetall та ICEYE.

Це доповнюватиме інші дані розвідки, отримані з інших датчиків, і стане основою для прийняття рішень та оперативного планування ЗСУ. Угода дозволяє використовувати потужності всієї флотилії супутників ICEYE.

Як пише компанія, супутники SAR мають перевагу перед звичайними супутниками в тому, що можуть створювати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов або часу доби.

Також вони дуже деталізовані й дозволяють ідентифікувати навіть найменші об’єкти на земній поверхні. Це може надати "вирішальну перевагу збройним силам у спостереженні, захопленні цілей, розвідці або власному позиціонуванні на полі бою".

У компанії також розповіли, що технологічна група з Дюссельдорфа оголосила про участь у роботі найбільшого в світі флоту супутників радіолокаційної розвідки в червні 2024 року, а у вересні Rheinmetall і ICEYE ще більше активізували співпрацю.

У цьому контексті Rheinmetall ексклюзивно забезпечив права на продаж супутників SAR військовим і урядовим кінцевим клієнтам на ринках Німеччини та Угорщини.

У серпні 2022 року ICEYE оголосила про укладення контракту з Благодійним фондом Сергія Притули на надання можливостей ICEYE для отримання супутникових знімків SAR для уряду України, причому надається один із супутників ICEYE для використання урядом України над регіоном.

У жовтні 2022 року у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що РФ може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.