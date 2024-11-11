В Rheinmetall рассказали о предоставлении Украине спутниковых снимков от SAR ICEYE

Немецкая оружейная компания Rheinmetall и спутниковая компания SAR ICEYE, которые в сентябре объединили усилия для помощи Украине, отчитываются о первых успехах такого сотрудничества.

Об этом сообщается на сайте Rheinmetall, передает "Европейская правда".

Как отметили в компании, чтобы удовлетворить потребность Украины в возможностях получения спутниковых изображений SAR, Rheinmetall и Украина подписали контракт при поддержке правительства Германии.

"Соглашение расширяет данные SAR и другую поддержку, которую Украина получала от ICEYE во время войны", – говорится в пресс-релизе.

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Компания отметила, что с начала октября Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR (радар с синтетической апертурой) ICEYE в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE.

Это будет дополнять другие данные разведки, полученные с других датчиков, и станет основой для принятия решений и оперативного планирования ВСУ. Соглашение позволяет использовать мощности всей флотилии спутников ICEYE.

Как пишет компания, спутники SAR имеют преимущество перед обычными спутниками в том, что могут создавать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий или времени суток.

Также они очень детализированы и позволяют идентифицировать даже самые маленькие объекты на земной поверхности. Это может предоставить "решающее преимущество вооруженным силам в наблюдении, захвате целей, разведке или собственном позиционировании на поле боя".

В компании также рассказали, что технологическая группа из Дюссельдорфа объявила об участии в работе крупнейшего в мире флота спутников радиолокационной разведки в июне 2024 года, а в сентябре Rheinmetall и ICEYE еще больше активизировали сотрудничество.

В этом контексте Rheinmetall эксклюзивно обеспечил права на продажу спутников SAR военным и правительственным конечным клиентам на рынках Германии и Венгрии.

В августе 2022 года ICEYE объявила о заключении контракта с Благотворительным фондом Сергея Притулы на предоставление возможностей ICEYE для получения спутниковых снимков SAR для правительства Украины, причем предоставляется один из спутников ICEYE для использования правительством Украины над регионом.

В октябре 2022 года в Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.