Опитування показало cпадання підтримки вступу України до ЄС і НАТО за останні півтора року

Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало зниження підтримки українцями вступу в ЄС і НАТО протягом останнього року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні результати опублікували за підсумками останнього опитування.

Респондентів запитували, який міжнародний економічний союз мала б обирати для себе Україна, якщо потрібно вибрати лише один.

Станом на вересень 2024 року 75% відповіли, що це має бути ЄС, 2% висловилися за співпрацю з Митним союзом РФ, Білорусі і Казахстану, а решта понад 20% вказали "інше".

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У регіональному розрізі відповідей на користь ЄС найбільше на заході України і менше – на півдні та сході.

Порівняння результатів з попередніми опитуваннями показує, що з лютого 2023 року частка відповідей на користь ЄС знизилася на 10% – з 85%, коли вона була на максимумі. При цьому відповіді на користь Митного союзу залишилися незмінними, але зросла частка відповідей "інше".



Схожа тенденція – у відповіді на запитанні, як би респонденти голосували на потенційному референдумі за вступ України у НАТО. Якби референдум проходив у день опитування, у вересні 2024 "за" проголосували би 75%, проти – 7%. 16% вказали, що не голосували би, або не стали відповідати.

У лютому 2023 року, коли показник був на максимумі, за вступ у НАТО проголосували би 82%.

Втім, це суттєво вищий показник, аніж у квітні 2022 року, коли "за" голосували би 59%. Зараз така частка позитивних відповідей лише на сході України, а на заході підтримка вступу України у НАТО сягає 83%.

Також опитування показало переконання більшості українців, що Україні для вступу до ЄС знадобиться до п'яти років.