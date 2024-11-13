Опрос показал падение поддержки вступления Украины в ЕС и НАТО за полтора года

Опрос социологической группы "Рейтинга" показал снижение поддержки среди украинцев вступления в ЕС и НАТО в течение последнего года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие результаты опубликовали по итогам последнего опроса.

Респондентов спрашивали, какой международный экономический союз должна была бы выбирать для себя Украина, если нужно выбрать только один.

По состоянию на сентябрь 2024 года 75% ответили, что это должен быть ЕС, 2% высказались за сотрудничество с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана, а остальные более 20% указали "другое".

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В региональном разрезе ответов в пользу ЕС больше всего на западе Украины и меньше – на юге и востоке.

Сравнение результатов с предыдущими опросами показывает, что с февраля 2023 года доля ответов в пользу ЕС снизилась на 10% – с 85%, когда она была на максимуме. При этом ответы в пользу Таможенного союза остались неизменными, но выросла доля ответов "другое".



Похожая тенденция – в ответе на вопрос, как бы респонденты голосовали на потенциальном референдуме за вступление Украины в НАТО. Если бы референдум проходил в день опроса, в сентябре 2024 года "за" проголосовали бы 75%, против – 7%. 16% указали, что не голосовали бы, или не стали отвечать.

В феврале 2023 года, когда показатель был на максимуме, за вступление в НАТО проголосовали бы 82%.

Впрочем, это существенно выше показатель, чем в апреле 2022 года, когда "за" голосовали бы 59%. Сейчас такая доля положительных ответов только на востоке Украины, а на западе поддержка вступления Украины в НАТО достигает 83%.

Также опрос показал убеждение большинства украинцев, что Украине для вступления в ЕС понадобится до пяти лет.