Україна закликає ФРН схвалити нові поставки зброї до дострокових виборів

Український уряд наполягає, що Німеччина має ухвалити необхідні рішення щодо подальших поставок зброї Україні до проведення дострокових парламентських виборів у Бундестаг наступного року.

Про це йдеться в публікації Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Як сказав посол України в Німеччині Олексій Макеєв, "необхідно зробити все, щоб забезпечити безперебійну реалізацію запланованих замовлень і фінансування додаткової допомоги в новому році".

Дипломат підкреслив, що Бундестаг здатний ухвалювати рішення навіть після розпаду коаліції і може схвалити наступні пакети озброєнь.

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"Більшість була і залишається на нашому боці – абсолютна демократична більшість", – підкреслив він.

До розпаду уряду канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював виділення додаткових 3 мільярдів євро на військову підтримку України. Наразі тривають переговори між фракціями коаліції – соціал-демократами й "Зеленими" – та опозицією.

На підтримку схвалення допомоги виступає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє "Зелених". Зокрема, йдеться про 812 розвідувальних безпілотників компанії Quantum вартістю 153 мільйони євро, які запросила Україна, але цей запит досі навіть не був зареєстрований у Бундестазі.

Нагадаємо, у попередньому проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачається 4 мільярди євро на допомогу Україні – удвічі менше, ніж у 2024-му.

У вересні повідомлялось, що німецький уряд планує до кінця року поставити Україні черговий пакет озброєнь на суму 1,4 млрд євро – попри те, що бюджетні кошти на військову підтримку Києва вже значною мірою вичерпані.

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