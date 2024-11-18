У ЄС обговорять останню масовану ракету атаку РФ по українській енергосистемі

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять останню масовану ракетну атаку Росії по Україні, цілями якої були переважно об’єкти енергосистеми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

Боррель зазначив, що війна РФ проти України буде однією з тем обговорення, зокрема недільна повітряна атака.

"Путін відповідає на будь-які спроби поговорити, провести переговори, найпотужнішою атакою на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Це була найпотужніша атака за багато місяців… Не схоже, що він прагне якихось переговорів – навпаки", – заявив Жозеп Боррель.

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Нагадаємо, після російської атаки безпілотниками і ракетами вранці 17 листопада Повітряні сили відзвітували про 144 знищених цілі з 210. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України.

На Одещині внаслідок обстрілу загинули двоє людей; у Дніпропетровській області загинули двоє залізничників, на Львівщині – одна жінка.

Ввечері у неділю внаслідок російського удару балістикою по Сумах загинули 11 людей і майже 90 постраждали.