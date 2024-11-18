В ЕС обсудят последнюю массированную ракету атаку РФ по украинской энергосистеме

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят последнюю массированную ракетную атаку России по Украине, целями которой были преимущественно объекты энергосистемы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель отметил, что война РФ против Украины будет одной из тем обсуждения, в частности воскресная воздушная атака.

"Путин отвечает на любые попытки поговорить, провести переговоры, мощной атакой на гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую. Это была самая мощная атака за много месяцев... Не похоже, что он стремится к каким-то переговорам – наоборот", – заявил Жозеп Боррель.

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Напомним, после российской атаки беспилотниками и ракетами утром 17 ноября Воздушные силы отчитались о 144 уничтоженных цели из 210. Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины.

В Одесской области в результате обстрела погибли два человека; в Днепропетровской области погибли двое железнодорожников, во Львовской области – одна женщина.

Вечером в воскресенье в результате российского удара баллистикой по Сумах погибли 11 человек и почти 90 пострадали.