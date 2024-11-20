CША попередили своїх громадян в Україні про ризик великого обстрілу 20 листопада

Сполучені Штати закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне попередження опублікувало посольство США в Україні.

Попередження стосується 20 листопада і всієї території України.

"Посольство США у Києві отримало конкретну інформацію про потенційну можливість серйозної повітряної атаки 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинене, співробітники отримали інструкції щодо перебування в укриттях.

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Посольство США радить громадянам США бути готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться у заяві.

Американцям в Україні порадили стежити за оголошеннями та завчасно з’ясувати, де розташовані найближчі укриття.

Нагадаємо, у вівторок неофіційно з’явилася інформація про перше застосування американських ракет ATACMS по території Росії після відповідного дозволу США.

Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.

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