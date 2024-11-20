США предупредили своих граждан в Украине о риске крупного обстрела 20 ноября

Соединенные Штаты призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее предупреждение опубликовало посольство США в Украине.

Предупреждение касается 20 ноября и всей территории Украины.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции по пребыванию в укрытиях.

Реклама:

Посольство США советует гражданам США быть готовыми немедленно спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в заявлении.

Американцам в Украине посоветовали следить за объявлениями и заблаговременно выяснить, где расположены ближайшие укрытия.

Напомним, во вторник неофициально появилась информация о первом применении американских ракет ATACMS по территории России после соответствующего разрешения США.

Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор.