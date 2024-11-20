Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

В уряді Німеччини відзвітували про передачу Україні чергової партії військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в німецькому уряді.



До останнього пакета увійшли боєприпаси для БМП Marder, 47 протимінних транспортних засобів із захистом від засідок (MRAP), одна РЛС TRML-4D і 4 САУ Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.



Крім того, Німеччина передала 41 тис. 155-мм артилерійських боєприпасів, 7 САУ M109, 20 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами, 12 розвідувальних дронів HORNET XR, 60 розвідувальних дронів Golden Eagle, 2 дрони-розвідники VT-4 Rochen, 100 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN і 120 розвідувальних дронів SONGBIRD.



Також до пакета увійшли броньована мостоукладальна машина Beaver, 3 системи розмінування WISENT 1 із запчастинами, 3 мінних плуги, 8 тактичних авіадесантних машин Caracal, 20 автомобілів для прикордонників і 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh.



Крім того, німецька сторона передала 8 тис. патронів калібру 40 мм, 74 тис. патронів для високоточних гвинтівок HLR 338, 100 тис. патронів для стрілецької зброї, 55 тис. джгутів і 100 тис. оклюзійних пов'язок.

Як повідомлялося, український уряд наполягає, що Німеччина має ухвалити необхідні рішення щодо подальших поставок зброї Україні до проведення дострокових парламентських виборів у Бундестаг наступного року.

Нагадаємо, у попередньому проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачається 4 мільярди євро на допомогу Україні – удвічі менше, ніж у 2024-му.

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У вересні повідомлялось, що німецький уряд планує до кінця року поставити Україні черговий пакет озброєнь на суму 1,4 млрд євро – попри те, що бюджетні кошти на військову підтримку Києва вже значною мірою вичерпані.