У Москві пригрозили новій базі ПРО США у Польщі, Варшава відповіла

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США та пригрозили потенційним ударом по ній; Варшава назвала звинувачення Москви неадекватними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала провокацією розміщення на території Польщі бази протиракетної оборони США, заявивши, що це вписується у тривалу практику розміщення інфраструктури НАТО ближче до кордонів Росії.

Захарова заявила, що це "збільшує загальний рівень ядерної загрози" та що Росія розглядає базу як одну з пріоритетних цілей і "за необхідності" готова буде завдати по базі удару наявними у неї засобами.

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Речник МЗС Польщі Павел Вронський у відповідь наголосив, що база має оборонний характер.

"Її мета – перехоплювати балістичні ракети, зокрема від країн, політика яких ґрунтується на постійних погрозах комусь, заявах, що вони кудись вторгнуться… Якщо Росія поновить погрози, це означає, що у майбутньому США і НАТО доведеться посилювати ППО на всьому східному фланзі, щоб такі погрози ставали нереалістичними для виконання", – зазначив Вронський.

Він додав, що погрози Росії ґрунтуються на некоректних припущеннях і заявах, що на базі буцімто розміщена ядерна зброя, "що є абсурдом".

Нагадаємо, базу ПРО США у Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, офіційно відкрили 13 листопада. Це перший постійний об'єкт американських збройних сил на польській території.