У Польщі офіційно відкрили базу протиракетної оборони США

У польському населеному пункті Редзіково у середу офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на RMF24.

Президент Анджей Дуда прибув на базу разом з адміралом ВМС США Стюартом Мюншем і послом США в Польщі Марком Бжезінським.

На відкритті також були глава Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр закордонних справ Радослав Сікорський, а також призначений глава польського посольства у Вашингтоні Богдан Кліх.

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Дуда підкреслив, що відкриття бази в Редзіково є для нього дуже важливою, символічною і зворушливою церемонією.

"Ця американська база буде побудована на нашій землі, в Польщі, в центрі Польщі, і з цього моменту, коли ця база стоятиме тут, весь світ буде чітко і ясно бачити, що це більше не є російською сферою впливу", – сказав президент.

За його словами, відкриття бази в Редзіково є "своєрідним символом" польсько-американських відносин.

"Я надзвичайно радий, що ми офіційно відкриваємо цю базу, яка, як і армія США, буде захищати свободу і безпеку у світі", – зазначив він.

База в Редзіково є частиною щита протиракетної оборони США. Вона призначена для захисту Європи від ракет малої (1000-3000 км) і середньої (3000-5500 км) дальності.

Серед іншого, вона оснащена системою Aegis Ashore, наземним еквівалентом протиракетної системи корабельного базування.

Пускові установки в Редзіково містять сучасні перехоплювачі SM-3 Block 2A, які завдяки своїй конструкції можуть літати дуже швидко і далеко.

Однак самі пускові установки є "найбільш універсальним типом пускових установок", в яких можна використовувати різні типи ракет.

Як відомо, за підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про те, що новий американський об'єкт протиракетної оборони в польському Редзіково введений в дію і готовий до оборони Альянсу.

У жовтні очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в країні незабаром відкриють базу ПРО, та висловив сподівання, що вона буде збивати й російські ракети, які летять у бік Польщі.