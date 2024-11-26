Глава МЗС Чехії розповів про майбутнє постачання снарядів для ЗСУ, жорсткість України і Трампа

Попереднє інтерв’ю у міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського "Європейська правда" взяла в лютому 2022 року, за два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ.

У лютому 2022 року Ян Ліпавський – на відміну від багатьох європейських політиків – приїхав до України не лише зі словами підтримки. Чехія, передчуваючи реальність вторгнення, однією з перших почала постачати до України артилерійські снаряди.

Зараз, у 2024-му, значна частина постачань снарядів великого калібру знову відбувається за допомогою Праги – в межах так званої чеської ініціативи.

І у міністра є добрі новини щодо її продовження.

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Про це, а також про вплив Дональда Трампа на підтримку України з боку ЄС, дивіться в інтерв’ю Яна Ліпавського "Європейській правді", а стисліший текстовий виклад розмови – в матеріалі "Нам треба бути жорсткими з Трампом. Це те, що поважають у світі". Інтерв’ю глави МЗС Чехії. Далі – основні його тези.

Нам треба і далі підтримувати Україну. Справа не лише в Україні. На кону – питання про межі дозволеного у світі. Питання про те, чи можливі у XXI столітті імперські війни за територію.

Зараз уряд Байдена передасть Україні решту схваленої Конгресом підтримки. Протягом певного часу Україна зможе використовувати ці ресурси.

А якщо за цей час з’ясується, що США припинили допомогу – має діяти Європа.

Новий уряд США підштовхуватиме Європу витрачати більше на оборону. І якщо Європа хоче показати Трампу, що ми сильні, ми повинні бути готові діяти.

Утім, ми маємо переконати команду Трампа, що війна стосується не лише Росії та України, що це глобальна справа, яка впливає на продовольчу безпеку, на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зараз, коли солдати з Північної Кореї воюють з українською армією, це очевидно.

Путін створив вісь зла. З Тегераном, Пхеньяном та китайською економічною підтримкою. Китай дає економічний ґрунт, щоб усе це тривало.

Світ перебуває у фазі деглобалізації. Виникають нові блоки, і невідомо, як проходять їхні кордони.

Усе це я б описав виразом "глобальне протистояння". Саме так я визначаю нинішній стан світу.

Ми знаємо про Дональда Трампа одну річ: він є жорсткою людиною.

Тому якщо ми, як Європа, хочемо йому щось довести чи переконати його у чомусь – ми теж маємо бути жорсткими.

От Україна – жорстка. Україна настільки жорстка, що Росія не подужала вас ні за три дні, ні за три місяці, і за три роки теж не зможе вас підкорити.

Цього року ми пообіцяли, що у разі достатньої міжнародної підтримки закупимо і передамо до ЗСУ пів мільйона боєприпасів великого калібру. І до кінця цього року ми це виконаємо.

А прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нідерландів вже домовилися продовжити ініціативу щодо снарядів у 2025 році.

На наступний рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ.

Я розумію, що ситуація на фронті непроста. І я дякую всім хоробрим чоловікам і жінкам, які захищають Європу на передовій в окопах.

Нам потрібно, щоб Україна встояла.

Бо усі інші сценарії, за яких Україна розвалиться, опиниться у Росії або буде підкорена Росією – не є добрими. Тож ми маємо цьому запобігти заради європейської безпеки.

Більше – в матеріалі "Нам треба бути жорсткими з Трампом. Це те, що поважають у світі". Інтерв’ю глави МЗС Чехії.