Глава МИД Чехии рассказал о будущих поставках снарядов для ВСУ, жесткости Украины и Трампе

Предыдущее интервью у министра иностранных дел Чехии Яна Липавского "Европейская правда" взяла в феврале 2022 года, за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ.

В феврале 2022 года Ян Липавский – в отличие от многих европейских политиков – приехал в Украину не только со словами поддержки. Чехия, предчувствуя реальность вторжения, одной из первых начала поставлять в Украину артиллерийские снаряды.

Сейчас, в 2024-м, значительная часть поставок снарядов крупного калибра снова происходит с помощью Праги – в рамках так называемой чешской инициативы.

И у министра есть хорошие новости о ее продолжении.

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Об этом, а также о влиянии Дональда Трампа на поддержку Украины со стороны ЕС, смотрите в интервью Яна Липавского "Европейской правде", а более краткое текстовое изложение разговора – в материале "Нам надо быть жесткими с Трампом. Это то, что уважают в мире". Интервью главы МИД Чехии. Интервью главы МИД Чехии. Далее – основные его тезисы.

Нам надо и дальше поддерживать Украину. Дело не только в Украине. На кону – вопрос о границах дозволенного в мире. Вопрос о том, возможны ли в XXI веке имперские войны за территорию.

Сейчас правительство Байдена передаст Украине остаток одобренной Конгрессом поддержки. В течение определенного времени Украина сможет использовать эти ресурсы.

А если за это время выяснится, что США прекратили помощь – должна действовать Европа.

Новое правительство США будет подталкивать Европу тратить больше на оборону. И если Европа хочет показать Трампу, что мы сильны, мы должны быть готовы действовать.

Впрочем, мы должны убедить команду Трампа, что война касается не только России и Украины, что это глобальное дело, которое влияет на продовольственную безопасность, на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Сейчас, когда солдаты из Северной Кореи воюют с украинской армией, это очевидно.

Путин создал ось зла. С Тегераном, Пхеньяном и китайской экономической поддержкой. Китай дает экономическую почву, чтобы все это продолжалось.

Мир находится в фазе деглобализации. Возникают новые блоки, и неизвестно, как проходят их границы.

Все это я бы описал выражением "глобальное противостояние". Именно так я определяю нынешнее состояние мира.

Мы знаем о Дональде Трампе одну вещь: он является жестким человеком.

Поэтому если мы, как Европа, хотим ему что-то доказать или убедить его в чем-то – мы тоже должны быть жесткими.

Вот Украина – жесткая. Украина настолько жесткая, что Россия не осилила вас ни за три дня, ни за три месяца, и за три года тоже не сможет вас покорить.

В этом году мы пообещали, что в случае достаточной международной поддержки закупим и передадим в ВСУ полмиллиона боеприпасов крупного калибра. И до конца этого года мы это выполним.

А премьер-министр Чехии Петр Фиала вместе с премьер-министром Дании и премьер-министром Нидерландов уже договорились продолжить инициативу по снарядам в 2025 году.

На следующий год мы уже нашли большое количество уже изготовленных боеприпасов по всему миру, которые возможно выкупить для ВСУ.

Я понимаю, что ситуация на фронте непростая. И я благодарю всех храбрых мужчин и женщин, которые защищают Европу на передовой в окопах.

Нам нужно, чтобы Украина устояла.

Потому что все другие сценарии, при которых Украина развалится, окажется в России или будет покорена Россией – не являются хорошими. Поэтому мы должны это предотвратить ради европейской безопасности.

Больше – в материале "Нам надо быть жесткими с Трампом. Это то, что уважают в мире". Интервью главы МИД Чехии.