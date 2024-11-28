Чому проросійська коаліція у Словаччині під загрозою і як це може вплинути на Україну

Минулого тижня, святкуючи 25-річчя своєї партії, словацький прем’єр Роберт Фіцо зробив сенсаційну заяву про ймовірність дострокових парламентських виборів.

І у владній коаліції і у опозиції вже почали до них готуватись.

Про те, що відбувається у Словаччині, і як ці події можуть зачепити Україну, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Проросійська коаліція на межі розпаду: чому криза у Словаччині створює нові виклики для України. Далі – стислий її виклад.

26 листопада у Словаччині опозиція бойкотувала засідання парламенту, щоб перевірити, чи є у коаліції достатньо голосів навіть не для прийняття рішень, а для відкриття засідання.

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І цей план спрацював – засідання довго не могли розпочати, бо бракувало одного голосу.

А згодом коаліція була вимушена перенести на лютий розгляд відставки міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока, голосування за яку мало стати головним питанням цього засідання.

Усе це – наслідки ультиматуму від трьох депутатів більшості.

Без голосів "групи Гуляка" коаліція має мінімально можливу більшість – лише 76 багнетів. А відповідно, будь-яка несподіванка може заблокувати роботу законодавчого органу, як це відбулося 26 листопада.

Вже стало відомо, що одному з коаліційних депутатів потрібно тривале лікування від онкологічного захворювання. Тож коаліції треба або переконати його скласти мандат, або знайти інший шлях забезпечити стабільну більшість.

Наприклад – досягти компромісу з "повстанцями". Проте на це у Фіцо йти явно не готові.

"Словаччина – це не Гуляччина. Словаччина – це Словаччина", – так прем’єр Фіцо відповів на ультиматум депутата Рудольфа Гуляка. І ця відмова відкриває шлях до дострокових виборів.

У чому полягав ультиматум "групи Гуляка"? Справа в тому, що Рудольф Гуляк та ще два депутати є членами партії "Національна коаліція/ Незалежні депутати", але у парламент потрапили у складі Словацької національної партії (СНП).

Спочатку вони зажадали від лідера СНП Андрея Данко, щоб партія, членами якої вони є, стала повноцінним учасником коаліції. Коли отримали відмову, то вийшли із фракції, але залишились у коаліції.

Далі "група Гуляка" спробувала шантажувати самого Фіцо.

Там напряму заявили, що вважають умовою свого збереження у коаліції передачу одного з трьох міністерств, що належать до квоти СНП.

Ультиматум було озвучено публічно, а відповідно – поступки голови уряду будуть розглядатися як його слабкість.

У відповідь прем’єр Фіцо змушений діяти жорстко. Зокрема, заявивши про готовність до дострокових виборів. Мовляв, ми це переживемо, а от партія Гуляка за таких розкладів більше до парламенту не потрапить.

Дострокові вибори – вкрай ризикована стратегія для Фіцо. Саме через це багато оглядачів досі не вірять у реалістичність такого сценарію.

Перш за все, рік при владі привів до падіння рейтингів партії Фіцо. Smer тепер втратила лідерство, поступаючись опозиційній "Прогресивній Словаччині".

Ще більша проблема – за нинішніх розкладів до парламенту не проходить СНП. А без неї сформувати коаліцію буде дуже непросто.

Саме тому, як вважається, Фіцо буде до останнього уникати дострокових виборів.

Для України важливо інше: навіть теоретичні шанси на дострокові вибори можуть призвести до різкого загострення риторики Фіцо.

Вибори 2023 року Фіцо виграв за рахунок гострої антиукраїнської риторики, проте на посаді прем’єра зумів налагодити цілком прагматичну співпрацю з Києвом.

Отже, ризик нового загострення відносин Братислави та Києва є досить високим.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Проросійська коаліція на межі розпаду: чому криза у Словаччині створює нові виклики для України.