Почему пророссийская коалиция в Словакии под угрозой и как это может повлиять на Украину

На прошлой неделе, празднуя 25-летие своей партии, словацкий премьер Роберт Фицо сделал сенсационное заявление о вероятности досрочных парламентских выборов.

И во властной коалиции и в оппозиции уже начали к ним готовиться.

О том, что происходит в Словакии, и как эти события могут зацепить Украину, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Пророссийская коалиция на грани распада: почему кризис в Словакии создает новые вызовы для Украины. Далее – краткое ее изложение.

26 ноября в Словакии оппозиция бойкотировала заседание парламента, чтобы проверить, есть ли у коалиции достаточно голосов даже не для принятия решений, а для открытия заседания.

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И этот план сработал – заседание долго не могли начать, потому что не хватало одного голоса.

А потом коалиция была вынуждена перенести на февраль рассмотрение отставки министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, голосование за которую должно было стать главным вопросом этого заседания.

Все это – последствия ультиматума от трех депутатов большинства.

Без голосов "группы Гуляка" коалиция имеет минимально возможное большинство – всего 76 штыков. А соответственно, любая неожиданность может заблокировать работу законодательного органа, как это произошло 26 ноября.

Уже стало известно, что одному из коалиционных депутатов нужно длительное лечение от онкологического заболевания. Поэтому коалиции надо или убедить его сложить мандат, или найти другой путь обеспечить стабильное большинство.

Например – достичь компромисса с "повстанцами". Однако на это у Фицо идти явно не готовы.

"Словакия – это не Гуляччина. Словакия – это Словакия", – так премьер Фицо ответил на ультиматум депутата Рудольфа Гуляка. И этот отказ открывает путь к досрочным выборам.

В чем заключался ультиматум "группы Гуляка"? Дело в том, что Рудольф Гуляк и еще два депутата являются членами партии "Национальная коалиция/ Независимые депутаты", но в парламент попали в составе Словацкой национальной партии (СНП).

Сначала они потребовали от лидера СНП Андрея Данко, чтобы партия, членами которой они являются, стала полноценным участником коалиции. Когда получили отказ, то вышли из фракции, но остались в коалиции.

Далее "группа Гуляка" попыталась шантажировать самого Фицо.

Там напрямую заявили, что считают условием своего сохранения в коалиции передачу одного из трех министерств, относящихся к квоте СНП.

Ультиматум был озвучен публично, а соответственно – уступки главы правительства будут рассматриваться как его слабость.

В ответ премьер Фицо вынужден действовать жестко. В частности, заявив о готовности к досрочным выборам. Мол, мы это переживем, а вот партия Гуляка при таких раскладах больше в парламент не попадет.

Досрочные выборы – крайне рискованная стратегия для Фицо. Именно поэтому многие обозреватели до сих пор не верят в реалистичность такого сценария.

Прежде всего, год у власти привел к падению рейтингов партии Фицо. Smer теперь потеряла лидерство, уступая оппозиционной "Прогрессивной Словакии".

Еще большая проблема – при нынешних раскладах в парламент не проходит СНП. А без нее сформировать коалицию будет очень непросто.

Именно поэтому, как считается, Фицо будет до последнего избегать досрочных выборов.

Для Украины важно другое: даже теоретические шансы на досрочные выборы могут привести к резкому обострению риторики Фицо.

Выборы 2023 года Фицо выиграл за счет острой антиукраинской риторики, однако на посту премьера сумел наладить вполне прагматичное сотрудничество с Киевом.

Следовательно, риск нового обострения отношений Братиславы и Киева достаточно высок.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Пророссийская коалиция на грани распада: почему кризис в Словакии создает новые вызовы для Украины.