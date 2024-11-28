У Фінляндії створять спільне з Україною виробництво безпілотників

Фінська група оборонних та безпекових технологій Summa Defence Ltd у співпраці з українськими партнерами створює завод з виробництва безпілотників у Фінляндії.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє "Європейська правда".

Метою заводу є швидке збільшення виробничих потужностей для безпілотників, що використовуються в бойових діях в Україні, а також запровадження промислового виробництва безпілотників у Фінляндії та Європі.

Масштабне виробництво безпілотників планується розпочати у першій половині 2025 року.

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"Попит на безпілотні технології та виробничі потужності є високим. Безпілотники будуть поставлятися не тільки в Україну, а й по всьому Європейському Союзу та країнам НАТО. Дрони стануть постійною частиною суспільства, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах", – сказав Юссі Холопайнен, генеральний директор Summa Defence Ltd.

Перший завод з виробництва безпілотників є стратегічною інвестицією, для якої Summa Defence створить дочірню компанію Summa Drones Ltd. Потім Summa Drones створить спільне підприємство у Фінляндії зі своїми українськими партнерами, мажоритарна частка в якому належатиме Summa Drones. Українськими компаніями, які беруть участь у спільному підприємстві, є "Корт", Elf Systems, Skyassist та MPS Development.

Окрім виробництва повітряних дронів, Summa Drones також вироблятиме наземні та морські дрони.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив інформацію ЗМІ про намір передати Україні партію з 4000 дронів, оснащених штучним інтелектом, і які можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.

Також повідомлялося, що Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань.